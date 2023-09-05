Буданов и Залужный - следующие. Как отставка министра обороны связана с контрнаступлением ВСУ

Полковник Ходаренок ожидает отставок Залужного и Буданова после ухода Резникова

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который в настоящее время возглавляет Фонд государственного имущества Украины. За что был снят глава Минобороны Украины и связано ли это с неудачами Киева в ходе контрнаступления, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В чем виноват Резников?

Некоторые наблюдатели связывают отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины с неудачами в ходе наступательной операции ВСУ, начавшейся 4 июня. Другие эксперты полагают, что освобождение Резникова от должности главы военного ведомства связано с предстоящим совещанием в Рамштайне, где будет планироваться осенне-зимняя кампания 2023 года и весенне-летняя 2024-го.

Обе версии выглядят весьма и весьма неубедительными. Для начала напомним, что в Киеве копируют многие западные управленческие схемы, и по этим причинам в военном ведомстве Украины функции административного и оперативного управления разделены. В частности, министр обороны Украины сосредоточен в первую очередь на вопросах административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения ВСУ, занимается вопросами боеготовности и боеспособности войск, боевой подготовкой, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Можно сказать, главная задача главы военного ведомства Украины - обеспечить выделение полностью боеготовых и хорошо обученных войск для последующего ведения боевых действий.

А вот дальше начинается поле деятельности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который в полном объеме отвечает за вопросы оперативного руководства (управления) подчиненными войсками, силами и средствами. Именно в его ведомстве на основании указаний президента Украины определяются стратегические цели военных действий, замыслы ведения операций, расчет необходимых сил и средств, задачи группировок ВСУ, основы взаимодействия и обеспечения, организация системы управления. Именно Валерий Залужный осуществляет единоличное руководство боевыми действиями с целью выполнения поставленной задачи.

Так что упрекать министра обороны Алексея Резникова в тех или иных военных неудачах в ходе наступательной операции ВСУ, начавшейся ровно три месяца назад, не стоит. Не нужно приписывать ему и Рамштайн, где якобы будет планироваться осенне-зимняя кампания 2023 года и весенне-летняя 2024 года. Контактная группа по обороне Украины (формат «Рамштайн») вопросами оперативного планирования не занимается в принципе.

Алексей Резников с заявлением об отставке, 4 сентября 2023 года Источник изображения: Ukraine's Defence Minister Oleksii Reznikov via Twitter

Полный список претензий к Алексею Резникову, сформулированный политическим руководством Украины, вряд ли станет достоянием общественности в ближайшее время. Но есть все основания полагать, что, скорее всего, министру обороны Украины поставлено в вину нецелевое расходование бюджетных средств и самая банальная коррупция, как известно, буйным цветом расцветающая в подчиненном ему военном ведомстве.

Кроме того, вполне возможно, что в Киеве от Алексея Резникова ожидали существенно большего в организации поставок вооружения, военной и специальной техники из-за рубежа.

Скорее всего, именно перечисленные причины повлекли за собой отставку главы военного ведомства Украины.

Каких отставок ждать дальше?

Вероятно, что в ближайшее время отставкой только министра обороны Резникова дело не закончится. К примеру, начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов (возраст, заметим, 37 лет) в последнее время демонстрирует ярко выраженный полет не по должности. Молодой начальник этого по определению закрытого ведомства дает средствам информации одно интервью за другим. Он делает внешнеполитические заявления, которые далеко выходят за обязанности начальника ГУР и, безусловно, относятся к сфере компетенции только главы государства. Более того, по ряду позиций генерал Буданов публично демонстрирует свое несогласие с позицией президента Украины.

Можно сказать и так - Соединенные Штаты еще не выделили требуемых средств на предстоящие выборы президента Украины, а Буданов уже взял старт в этой кампании. Ни один действующий глава государства не может простить подобного поведения любому из своих генералов, а тем более начальнику разведки.

Ведь Кирилл Буданов буквально на виду у всего мира пилит ножовкой ножки табуретки, на которой сидит Зеленский.

К слову говоря, действующие кадровые военачальники по определению не могут публично озвучивать свои внешнеполитические взгляды и мнения, тем более в ходе военных действий.

Весьма неустойчивым становится положение главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Перед наступательной операцией, стартовавшей 4 июня, усилиями СМИ ему был создан образ полководца всех времен и народов. Залужного представляли кем-то вроде украинского Мольтке-старшего, Морица Саксонского и Евгения Савойского. На основании каких конкретных деяний генерала Залужного создавался этот имидж, сказать весьма проблематично. Остров Змеиный? Отход ВС РФ с Херсонского направления? Харьковская неудача? Но тут дело, скорее, в недоработках и ошибках российского командования, чем в проявлении каких-либо выдающихся полководческих качеств Валерия Залужного.

Итоги трех месяцев контрнаступления

Сегодня исполнилось три месяца с начала наступательной операции ВСУ. А ее итоги на данном этапе можно уложить в несколько предложений - на ряде направлений ВСУ удалось добиться незначительных вклинений в оборону ВС РФ, на других направлениях пришлось отойти, причем существенно.

Нигде достигнутые тактические успехи ВСУ пока не переросли в результат хотя бы оперативного значения, не говоря уже о каком-либо стратегическом итоге.

В прежние времена полководцев за достигнутые успехи на поле боя титуловали следующим образом. К примеру, фельдмаршал светлейший князь Михаил Голенищев-Кутузов удостоился титула Смоленский. Александр Суворов за победы именовался графом Рымникским и князем Италийским. А Залужный, случись ему служить в те времена, как бы выглядел в подобном случае? Граф Клещеевский, князь Работинский?

Поэтому вовсе не исключено, что кадровый водоворот, начавший закручиваться в связи с отставкой министра обороны Украины Алексея Резникова, втянет в себя и ряд других персон из числа военного руководства Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок