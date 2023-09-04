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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

«Калашников» - единственный в России сертифицированный производитель высокоточных станков серии 250 ИТВМ

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250 ИТВМ
250 ИТВМ.
Источник изображения: Пресс-служба © АО «Концерн «Калашников»

Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило статус АО «Концерн «Калашников» как российского производителя промышленной продукции станкостроения на территории Российской Федерации сроком на 3 года. Заключение дает «Калашникову» право участвовать в государственных закупках, а заказчики получат государственные субсидии на покупку станков ижевского производства.

Токарно–винторезные станки серии 250ИТВМ используются, в частности, в оружейном производстве концерна при изготовлении деталей для основной продукции завода - автоматов Калашникова. Это - универсальное решение для оснащения парка оборудования на приборостроительных и машиностроительных производствах, а также в учебных центрах.

В 2024 году завод исполнит контракты по выпуску и поставке станков 250ИТВМ в адрес 20 российских компаний на общую сумму свыше полмиллиарда рублей, что обеспечит 50-и процентное увеличение объемов производства завода. В условиях импортозамещения прогнозируется дополнительный рост спроса на оборудование с ЧПУ. Дивизион станкостроения активно ведет работу по отладке отечественных систем ЧПУ для увеличения доли локализации собственной продукции на территории России.

«Концерн «Калашников» в очередной раз подтвердил статус ведущего отечественного производителя и укрепил технологический суверенитет в области станкостроения. Сегодня наше предприятие — единственный официальный производитель высокоточных универсальных станков серии 250 ИТВМ на территории Российской Федерации», — отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

© АО «Концерн «Калашников»

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Проекты
Военные учения
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