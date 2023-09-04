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Интерфакс-АВН

Власти Молдавии добились значительного роста финансирования оборонного комплекса - президент

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Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду.
Источник изображения: Sean Gallup/Getty Images

Кишинев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Молдавии прилагают усилия для модернизации Национальной армии, заявила президент республики Майя Санду.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса", - заявила Санду в своем обращении по случаю Дня Национальной армии, который отмечается 3 сентября. Обращение опубликовано в воскресенье на сайте администрации президента.

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Молдавия
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