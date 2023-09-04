«Номер один на поле боя»: Япония получила лицензию на производство финских БТР Patria

Источник изображения: topwar.ru

31 августа 2023 года финская компания Patria и японская Japan Steel Works подписали лицензионное соглашение, позволяющее производить в Японии колесные бронетранспортеры Patria AMV XP 8x8.

Как указывается на сайте Patria, в декабре 2022 года БТР Patria был выбран Токио для замены бронетранспортеров Type-96 8x8, которые используются в настоящее время [в армии числится 381 машина со сравнительно небольшим сроком службы – Type-96 поступили на вооружение в 1996 году]. Речь идет о конкурсе, организованном Минобороны между финским Patria, американским LAV 6.0 и японским MAV.

По всей видимости, финская компания смогла предложить оптимальные условия. На Западе Patria считается легким БТР с небольшой стоимостью в отличие от многих высокотехнологичных боевых машин с массой, приближающейся к весу танка. Тем более Токио получил возможность организации производства у себя в стране. На данный момент параметры не разглашаются: ни количество новых машин, ни стоимость соглашения, ни глубина локализации.

Patria AMV XP – это экономичное и перспективное решение для удовлетворения возникающих потребностей, когда на карту поставлен суверенитет. Это номер один на поле боя

- поясняют в компании-производителе.

Япония пыталась перейти на новый бронетранспортер на протяжении многих лет, однако Минобороны не устраивали предложения местного ВПК. В итоге военное ведомство вышло с заявкой на мировой рынок.