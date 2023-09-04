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РИА Новости

В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

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Учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии
Учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии.
Источник изображения: © Фото : ОДКБ/Telegram

В Белоруссии официально стартовали учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

БРЕСТ, 1 сен — РИА Новости. Военные учения контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2023" официально стартовали на территории Белоруссии, маневры продлятся по 6 сентября, передает корреспондент РИА Новости.

Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Все страны, кроме Армении, направили в республику своих военных.

В пятницу на площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия учений. Перед строем военнослужащих, рядом с Вечным огнем мемориального комплекса установили семь флагштоков, на которых закреплены флаги Организации Договора о коллективной безопасности и стран — участниц организации.

В мероприятии участвовали генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко.

Участники церемонии отдали дань уважения воинам, погибшим при защите Брестской крепости в Великую Отечественную войну, почтив их память минутой молчания и возложив цветы к Вечному огню.

Всего на территории республики проводится сразу несколько учений. Так, помимо основных оперативно-стратегических маневров, в программе указаны специальные мероприятия для разведки, медиков и формирований РХБ защиты.

Военные расположатся на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.

Учения "Боевое братство — 2023" проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. В них участвуют воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Белоруссии.

Всего задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны принимающей стороны Виктор Хренин ранее отметил, что основной контингент — от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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