«Чандраян-3» зарегистрировал странное сейсмическое событие — лунотрясение или падение метеорита

Точную природу зарегистрированного события все еще уточняют. Кроме того аппараты индийской миссии провели достаточно необычные наблюдения по поводу состава лунной поверхности рядом с ними и впервые смогли измерить плотность окололунной плазмы у поверхности южной приполярной области Селены.

Посадочный аппарат «Викрам» индийской космической миссии «Чандраян-3» оснащен инструментом по отслеживанию лунной сейсмической активности (Instrument for Lunar Seismic Activity, ILSA). Технически это комплекс из шести высокочувствительных акселерометров, ключевая часть которого состоит из пружин, отклоняющихся от нормального положения при внешних колебаниях. При этом меняется их емкостное сопротивление, что вызывает регистрируемое изменение в напряжении тока в такой системе.

С помощью этого компактного прибора «Викраму» ранее удалось записать «сейсмическую активность» от схода и движения собственного лунохода «Прагьян». Однако затем, 26 августа, до наступления лунного полдня, когда приборам индийской миссии слишком жарко, чтобы работать, та же система зарегистрировала иное сейсмическое событие. Как видно на графике, оно точно не связано с луноходом: его амплитуда больше, и после первоначального всплеска событие быстро затухает.

Событие, зарегистрированное сейсмографом индийского посадочного аппарата[. Источник: Wikimedia Commons

В то же время уверенно сказать, что это именно лунотрясение, не так просто. Луна хотя и не геологически мертва, как думали в 1960-х, но довольно редко дает серьезные события такого рода. Кроме того, в силу отсутствия атмосферы на нее часто падают метеориты. Подобное событие может дать локальное сотрясение грунта, которое сможет записать сейсмограф. Даже на Земле, где метеориты достигают поверхности много реже, сейсмографы регистрируют небольшие ударные события — например, взрывы бомб и крылатых ракет. Сейчас Индийское космическое агентство ведет анализ, пытаясь установить точную природу того, что удалось зафиксировать.

Для сравнения можно взглянуть на запись сейсмографом движения индийского лунохода. Легко видеть, что здесь амплитуда сигнала куда меньше, но сам он равномернее. Источник: Wikimedia Commons

Кроме того, с помощью зонда Ленгмюра индийский посадочный аппарат обнаружил, что плотность концентрации окололунной плазмы в южной приполярной области относительно невелика — от пяти до 30 миллионов электронов на кубический метр. Это первое измерение такого рода в приполярных районах земного спутника.

Ранее приборы миссии «Чандраян-3» изучили состав грунта рядом с местом высадки. Сам список обнаруженных ими элементов не предполагал сюрпризов — например, водород от воды зарегистрировать так и не удалось, потому что высаженные аппараты не могут копать, а на поверхности слишком жарко, отчего вся вода испарилась.

В данных индийского посадочного аппарата сера по распространенности идет сразу за алюминием. Это нетипично для лунного реголита в низких и средних широтах, где ранее высаживались аппараты США, СССР и КНР. Источник: Wikimedia Commons

Но что действительно вызывает удивление — это сравнительная сила сигналов, зафиксированных спектрометром. Судя по ним, вторым по распространенности элементом в районе высадки «Викрама» была сера. Ее в лунном грунте находили еще после миссий «Аполлонов», но содержание там было значительно ниже.

Получается, местность в южной приполярной области Луны, как минимум в зоне посадки индийского автомата, богата какой-то серосодержащей породой. Какой и почему — пока не ясно. Вероятно, это смогут установить следующие миссии.