Do Rzeczy: в Польше назвали НАТО фиктивным союзником

Американские военные гарантии для Польши являются фикцией, пишет Do Rzeczy. НАТО – это тоже фикция, как и польские надежды на помощь союзников. Доказательства этого повсюду. Варшава в вопросах своей безопасности рассчитывает на других, и она просчитается, уверен автор статьи.

Прособиравшись две недели, Джо Байден наконец-то вылетел на Гавайи. Во время встречи с жертвами пожара он уснул.

По дороге из аэропорта гавайцы приветствовали Байдена следующими выкриками, цитирую: "FUCK YOU, FUCK YOU…". Это не похоже на американцев. Это выходит за рамки допустимого поведения – одно дело вести себя так на стадионе, а совсем другое – протестовать против власти. Кроме того, мы говорим о гавайцах, то есть о людях, которые необычайно дружелюбны, добры и спокойны. Как же должен был насолить гавайцам Байден, чтобы они приветствовали его таким образом?

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Я писал о пожаре неделю назад. Тогда у меня имелось много вопросов, теперь их стало еще больше. Почему горело все, кроме предметов синего цвета? Фотографии и видеоролики заставляют крепко задуматься. Паркинг, на нем сгоревшие машины. Все, кроме синих. Они остались нетронутыми. Все сожжено дотла, но несколько пляжных зонтиков синего цвета стоят на пепелище как ни в чем не бывало. В чем дело? Что это за огонь, который щадит один определенный цвет? Оказывается, таковой существует! Это лазер. Есть классический эксперимент, который показывают на уроках физики: кладем на стол несколько разноцветных тряпочек, проводим по ним лазером, все, кроме синих, загораются. На синей ткани лазер не оставляет никаких следов. Я люблю собирать такие факты. Возможно, они не связаны друг с другом. А что, если связаны?

В ближайшие дни из пепла начнут извлекать останки детей. В день пожара школы закрыли раньше времени, желтые автобусы развозили детей по домам еще до того, как их родители вернулись с работы. Никто никого ни о чем не предупреждал, системы сигнализации не сработали, начальник пожарной охраны в этот день уехал в командировку. Туда же отправились мэр, губернатор и начальник полиции. Власть, которая должна была руководить на месте, в день трагедии отсутствовала.

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Джо Байден заснул не только на Гавайях. Он постоянно спит. Он работает до 14 часов, начинает уик-энд в четверг и берет больше отпусков, чем когда-то Обама, который считается самым большим бездельником в истории Белого дома. Джо Байден спит и не владеет никакой оперативной информацией. В этой ситуации американские военные гарантии для Польши являются фикцией.

14 сентября в Белоруссии, в трех километрах от польской границы, пройдут российско-белорусские военные учения. Польские компетентные службы сообщают, что возможны инциденты, но Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном. Вот только какой толк от этих контактов? Вашингтон не будет отдавать приказ сбивать российские ракеты. США отреагируют тогда, когда Байден очнется от сна. Армия под командованием Байдена уже показала, на что она способна – они бросили нас в Афганистане на произвол судьбы, а сами в панике бежали – согласно полученному из Белого дома приказу.

Генерал Войска Польского рассказывает по ТВ, каков был план действий предыдущего правительства на случай вторжения. Мы отдали бы земли до Вислы, поскольку вмешательства НАТО пришлось бы ждать несколько месяцев. Согласно натовской процедуре, до начала каких-либо действий парламенты государств-членов альянса должны собраться и проголосовать за вступление (или нет) в войну за Польшу. В этой ситуации защита НАТО – иллюзия. В начале Второй мировой войны хватило месяца, чтобы стереть Польшу с карты вместе со всей ее армией, которая тогда тоже хвасталась, что является необыкновенно мощной. А теперь нам предлагается поверить, что мы продержимся несколько месяцев, окопавшись на берегу Вислы?

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Немецкая компания HugoBoss по-прежнему имеет в России магазин люксовых товаров. Во время Второй войны они хорошо заработали на пошиве мундиров для гестапо. Все эти санкции и денацификация – это фикция.

США договорились о передаче F-16 Украине, но в следующем году. Обучение пилотов пройдет в Дании и Румынии. Из этого следует, что в Вашингтоне уже знают, что этот конфликт продлится еще как минимум два года. Рассказы об успешных наступлениях и скором окончании противостояния были и остаются вымыслом.

Как сообщает Reuters, правительство Германии в проекте бюджета отказалось от обязательства выделить 2% ВВП на оборону. Из этого следует определенные выводы:

1. Немцы договорились с Путиным и не боятся его.

2. Они плевать хотели на США, а вместе с ними и на Польшу.

3. НАТО – фиктивный союзник.

4. Польша должна рассчитывать только на свои силы. хотя, конечно, если кто-то вдруг захочет нам помочь в случае конфликта, то мы будем рады этому неожиданному бонусу).

Экс-президент Франции Николя Саркози призывает к компромиссу с Россией. "Нам нужна Россия, а России нужны мы", – говорит он. Украина не вступит ни в НАТО, ни в ЕС.

Если Германия и Франция договариваются с Путиным, то НАТО – фикция.

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Группа "Вагнер" была зарегистрирована в Белоруссии как образовательная организация. Польша и прибалтийские страны отреагировали на это заявлением о том, что планируют полностью закрыть границу с Белоруссией. На мой взгляд, это фикция. Польша закроет переход Брест – Тересполь и перекроет движение на железнодорожном пути через Малашевичи? Заблокирует импорт из Китая в Западную Европу? Кто, интересно, примет это решение? Мальчик из Давоса по фамилии Моравецкий? Или Блащак? А, может, Ярослав К.? Фикция чистой воды!

Министр обороны Китая встретился в Минске со своим коллегой. Он высоко оценил усилия Белоруссии по сохранению мира. Министр обороны Белоруссии ответил, что сотрудничество с Китаем является важнейшая целью политики РБ. Почему это важно? Китайские маршруты проходят через Белоруссию, и это основная линия снабжения ЕС китайским барахлом. Через Белоруссию, а далее через Польшу, груз идет в Лондон. Представители китайской власти приехали в Минск для защиты своих интересов. Китай защитит свои интересы и на территории Польши, и для этого он отправит своих представителей в Берлин, потому что в Москве они уже были.

НАТО – это фикция. Наши надежды на помощь союзников – тоже фикция, и доказательства этого повсюду. Кто рассчитывает на других, тот просчитается. Шанс есть у тех, кто рассчитывает на собственные силы. До меня доходят слухи о том, что в польской армии есть несколько мудрых командиров. Может быть, у них есть план спасения получше, чем у Блащака, но пока они сидят тихо, чтобы не вылететь из армии.

Автор: Войцех Цейровский (Wojciech Cejrowski)