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Интерфакс-АВН

Новые американские истребители могут поступить в Великобританию уже в текущем году - СМИ

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Источник изображения: Фото: defence.gov.au

В Соединенное Королевство также могут вернуть ядерное оружие США

Лондон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Новые американские истребителей F-35A, способные нести ядерное оружие, начнут размещаться в Великобритании уже в этом году, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, две эскадрильи самолетов в ближайшее время прибудут на арендованную ВВС США базу "Лейкенхит" в графстве Саффолк.

Источники охарактеризовали решение о поставке в общей сложности 54 истребителей F-35, которые заменят находящиеся в настоящее время на авиабазе F-15, как "значительное". F-15 также способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

The Telegraph обращает внимание, что конгресс США получил бюджетный запрос ВВС на $50 млн для строительства "гарантийного общежития" на авиабазе Лейкенхит. Термин "гарантия" используется на военном жаргоне США для обозначения объектов, связанных с ядерным оружием, пояснило издание.

В общей сложности 110 американских ядерных бомб хранились на авиабазе до 2008 года, они были вывезены после того, как снизился уровень угрозы ядерной войны, напоминает газета.

"Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю было охарактеризовано экспертами как свидетельство того, что Запад вступил в новую "холодную войну", - отмечается в статье.

Британская общественная организация "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) пообещала принять меры, чтобы не допустить возвращения американского ядерного оружия на территорию Соединенного Королевства.

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