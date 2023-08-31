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Интерфакс-АВН

Министры обороны стран ЕС поддерживают позицию ЭКОВАС по Нигеру - Боррель

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Испании обсудили военный переворот в Нигере и заявили о поддержке позиции ЭКОВАС по этой теме, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы обсудили с министрами переворот в Нигере и его последствия", - сказал он на пресс-конференции.

"Министры подчеркнули нашу готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ЭКОВАС", - добавил Боррель.

Говоря о том, готовы ли в ЕС поддержать любые инициативы ЭКОВАС, не исключающего и военную операцию в Нигере, Боррель уточнил, что в Брюсселе согласны подробно рассмотреть любые инициативы, чтобы решить, правильны ли они. "Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Нигер
Проекты
Евросоюз
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