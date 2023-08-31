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Интерфакс-АВН

Подлодку "Краснокаменск" выведут из боевого состава ВМФ РФ 1 сентября - Тихоокеанский флот

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Подводная лодка Б-190 "Краснокаменск" 1 сентября будет выведена из боевого состава Тихоокеанского флота (ТОФ) спустя 30 лет службы, сообщили в пресс-службе флота в среду.

"С 1 сентября 2023 года подводная лодка "Краснокаменск" будет официально выведена из боевого корабельного состава ТОФ", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что сегодня в пункте базирования бригады подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке состоялась торжественная церемония встречи подводной лодки Б-190 "Краснокаменск" с последнего выхода в море перед выводом её из боевого состава Военно-морского флота.

"За 30 лет своей службы на Тихоокеанском флоте подводной лодкой "Краснокаменск" были решены все задачи, которые ей ставились. За эти годы было выполнено 13 боевых служб, а экипаж подводной лодки 10 раз был награждён призами главнокомандующего ВМФ за успешное выполнение поставленных задач", - сказал командующий ТОФ Виктор Лиина, слова которого приведены в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
ТОФ
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