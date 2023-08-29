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В России начали поставлять системы предупреждения столкновения в воздухе

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Л-410.
Двухмоторный самолет для местных воздушных линий Л-410.
Источник изображения: © РИА Новости / Аврора/Михаил Воскресенский

Российскую систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) испытали на Л-410 и начали поставлять для установки на гражданские самолеты SJ-100. О старте поставок рассказал технический директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Чанушкин, передает РИА Новости.

Гендиректор «Навигатора» Сергей Бабуров ранее рассказывал о создании первой отечественной уникальной СПСВ для всех типов самолетов. Она стала аналогом монополиста на мировом рынке — системы TCAS производства американской компании Collins.

По словам Чанушкина, систему уже установили для испытаний на три SJ-100, всего до конца года в рамках комплексной программы гражданской авиации СПСВ оснастят пять самолетов.

«Недавно по проекту СПСВ компанией была успешно пройдена проверка "Верификация" (SOI#3), по итогам которой подтверждено выполнение целей и соответствие процессов жизненного цикла требованиям гарантии проектирования», — уточнил технический директор. Затем последуют квалификационные испытания, которые должны подтвердить соответствие системы установленным требованиям.

Ранее компания «Навигатор» получила заявку от Минобороны на использование «Кормы». Это мобильная малогабаритная система навигации, посадки и наблюдения для всех типов воздушных судов, сейчас разработка находится на стадии испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
L-410
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