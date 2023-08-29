Многотонное сгоревшее чудище из США – М88 еле отбуксировали в тыл

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Созданного на базе танка М60 бронированного монстра М88 едва вытянули две машины аналогичного типа.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), это не удивительно: поступивший из-за океана в распоряжение боевиков ВСУ гусеничный эвакуатор весит 63500 кг.

К тому же, у этого оказалась сильно повреждена ходовая часть. Поначалу вышедший из строя "восемьдесят восьмой" был замечен на одной из улиц населенного пункта Преображенка на Запорожском направлении.

На попавших в социальные сети видеокадрах можно увидеть, что Hercules потерял опорные катки и гусеничные ленты. Возможно, им пытались вытянуть с поля боя очередной подбитый Leopard 2, однако тягач сам подорвался на минах.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили около десятка М88А2, в частности, они имеются в 47-й отдельной механизированной бригаде, понесшей большие потери за последние три месяца.

Эти тягачи, созданные на шасси основных боевых танков, предназначены для буксировки техники массой до 70000 кг.

Мощность двигателя - 1050 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 42 км/ч. Запас хода по топливу - 322 км. Экипаж - три человека. Вооружение - 12,7-мм зенитный пулемет M2 Browning.

Предполагалось, что, кроме эвакуации Leopard 2А4 и Leopard 2А6, ВСУ также задействуют их для оказания помощи танкам Challenger 2, М1А1 Abrams и боевым машинам пехоты M2A2 Bradley ODS-SA.