Зеленский заявил, что "готов воевать долго, как Израиль", если не будет терять людей

Президент Украины отметил необходимость минимизировать жертвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова "воевать долго" и даже жить в условиях боевых действий "по примеру Израиля", если ей удастся "минимизировать потери".

"Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы. Вот как, например, Израиль. Можно так жить", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада".

В начале августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что только за июнь и июль Вооруженные силы Украины потеряли в ходе контрнаступления более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.