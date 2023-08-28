Американский космический корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскоскоса" в составе экипажа состыковался с МКС - NASA

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, выведенный накануне на орбиту, в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Стыковка корабля с МКС была осуществлена в 09:16 по времени Восточного побережья США (в 16:16 мск).

Корабль был запущен в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".