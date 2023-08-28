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Интерфакс-АВН

Вопрос финансовой поддержки ОСК государством решится в течение нескольких месяцев - Минпромторг

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Евтухов Виктор Леонидович
Евтухов Виктор Леонидович.
Источник изображения: http://old.minpromtorg.gov.ru/

Санкт-Петербург. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Вопрос о финансовой поддержке "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) со стороны государства решится до конца 2023 года - в начале 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Что касается программы финансового оздоровления ОСК, вы знаете, что сейчас реализуется та программа, которая была принята три года назад. Но, к сожалению, по ряду параметров она не выполняется. Все вопросы, связанные с финансовой поддержкой ОСК со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев - либо до конца этого года, либо в начале следующего", - сказал Евтухов по итогам представления нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова руководству подразделений корпорации, которая прошла в субботу в Петербурге.

Также Евтухов отметил, что новому генеральному директору ОСК надо провести полный аудит корпорации, ознакомится с тем, как выстроены различные процессы в подразделениях ОСК.

"Было принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности (доверительного управления ОСК банком ВТБ - ИФ) через полгода. Сейчас специалисты банка проводят аудит" - уточнил Евтухов.

Как сообщалось, Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК в среду. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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