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Интерфакс-АВН

Процесс передачи ОСК в доверительное управление ВТБ завершится на днях - Минпромторг

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Процесс передачи банку ВТБ в доверительное управление 100% акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) произойдет "буквально на днях", сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов журналистам.

"Это (передача акций ОСК в доверительное управление банку ВТБ - ИФ) произойдет буквально на днях. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено", - сказал Евтухов по итогам встречи нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова с руководством подразделений корпорации, которая прошла в субботу в Петербурге.

Как сообщалось, Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК в среду. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, ранее сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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