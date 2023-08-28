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Интерфакс-АВН

Нигер разрешит войскам Мали и Буркина-Фасо войти на свою территорию в случае иностранного вторжения - СМИ

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Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер.
Источник изображения: © AP Photo / Sam Mednick

Париж. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Власти Нигера подписали документ, позволяющий войскам Мали и Буркина-Фасо войти на территорию страны в случае иностранной агрессии, говорится в сообщении телеканала France24.

Заявление было распространено по итогам визита в Нигер министров иностранных дел Буркина-Фасо Оливии Руамба и Мали Абдулая Диопа.

В минувшую пятницу представитель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ".

Власти Буркина-Фасо и Мали ранее заявляли, что будут рассматривать вторжение иностранных сил в Нигер как агрессию против их стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что интервенция ЭКОВАС в Нигер была бы губительным сценарием для страны и региона, ее поддерживают не все члены организации.

"Я не думаю, что вторжение пошло бы кому-то на пользу", - сказал Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

"Из другой части ЭКОВАС создаётся сила для противодействия вторжению, очень не желают африканцы такого рода сценария, который был бы разрушительным, губительным для большого количества стран, тысяч и тысяч людей", - добавил глава МИД РФ.

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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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