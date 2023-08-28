Современные пулеметы бундесвера – MG3.

Согласно определению одного из немецких изданий, современные пулеметы (Maschinengewehre, MG) – это полностью автоматическое оружие поддержки с высокой скорострельностью и огневой мощью. Подача боеприпасов у него, как правило, происходит с помощью пулеметной ленты.

Автоматика работает либо с использованием энергии выстрела (принцип отвода пороховых газов), либо с помощью внешней, в основном электрической энергии (внешнее энергопитание). Основным документом для классификации и закупки пулеметов в ВС Германии являются окончательные функциональные требования (Abschließende funktionale Forderung, AF), утвержденные 5 января 2009 г. Они разделяют современные пулеметы на пять классов продукции:

пулемет легкого класса (калибр 5,56 мм х 45, MG4)

пулеметы среднего класса (калибр 7,62 мм х 51, MG3 и MG5)

пулемет среднего класса с высокой скорострельностью (калибр 7,62 мм х 51, MG6)

пулеметы тяжёлого класса (калибр 12,7 мм х 99, М2, М3М)

пулемет тяжелого класса для частей специального назначения (калибр 12,7 мм х 99)

Настоящая статья ограничена теми моделями современных пулеметов бундесвера, которые относятся к ручному стрелковому (огнестрельному) оружию. Устанавливаемые на лафет пулеметы калибра 12,7 мм х 99 (кал .50 BMG), так называемые пулеметы тяжелого класса, публикация не затрагивает.

Современные пулеметы – модель MG3

Пулемет MG3 восходит к модели MG42, который был разработан и производился еще во времена Второй мировой войны. MG42 отличался от своего предшественника MG34, в основном, двумя фундаментальными нововведениями:

производство осуществлялось с использованием технологии штамповки листового металла вместо механической обработки, что значительно увеличило объемы производства и позволяло сократить использование ресурсов;

люковый (роликовый) затвор заменил предыдущий затвор с поворотной личиной (головкой) и позволил значительно увеличить скорострельность с 900 до 1500 встр./мин.

Современные пулеметы бундесвера – модель MG3 на лафете

Первоначально, после формирования бундесвер в 1955 г. MG42 был модифицирован с калибра 8 мм х 57 IS на калибр НАТО 7,62 мм х 51. Пулемет также получил дополнительную блокировку затвора, которая – в сочетании с новой возвратной пружиной – снизила скорострельность до 1200 встр./мин. При этом удалось оптимизировать износ ствола и расход боеприпасов. Этот вариант получил обозначения MG1 (новое изделие) или MG2 (переделанная старая продукция). Последовали некоторые корректировки, например: использование нового усилителя отдачи и изменение механизма ленточного питания для обеспечения применения рассыпной звеньевой ленты.

Новая конструкция получила утверждение 1 августа 1966 г., а 17 января 1967 г. была еще раз актуализирована. Она стала основой современного пулемета под обозначением MG3. Официально легитимизация моделей MG1, MG2 и MG3 в бундесвере произошла на основании разрешения на применение № 3315 от 13 мая 1969 г.

Современный пулемет MG3 – как и ранее MG1 – производился концерном “Райнметалл” (Rheinmetall) в Дюссельдорфе примерно до 1977 г. В последствии производственные заводы, особенно заводы для штамповки металла были проданы. В связи с чем, основные детали для пулеметов бундесвера более поздних заказов в период с 1987 по 1989 гг. изготавливались по лицензии, а уже окончательная сборка проводилась на предприятиях Rheinmetall. В общей сложности в виде новых изделий бундесвером закуплено более 70 тыс. современных пулеметов MG3.

Варианты пулемета MG3 и особенности их комплектации

Вооруженные силы Германии используют пулемет MG3 в двух вариантах:

применяемые в пешем строю или в управляемом лафете, так называемые пехотные пулеметы получили обозначение MG3 ( ohne Zusatz, рус. – без дополнения );

); применяемые в качестве спаренного в бронетехнике или в лафете с дистанционным управлением, так называемые “слепые” пулеметы, обозначаются как MG3A1.

Пулемет MG3 на сошке с запасным стволом и "сплошной" (неразборной) лентой

Оба варианта принципиально взаимозаменяемы. Разница лишь в том, что на MG3A1 не устанавливаются зенитный прицел, сошки, плечевой ремень и плечевой упор (приклад). Он имеет защитный колпачок вместо плечевого упора, шариковое кольцо в качестве усилителя отдачи и второй запасной ствол. Среди современных пулеметов, находящихся в настоящее время в войсках, часто встречаются обозначения MG3 T ZUB или MG3A1 T ZUB. Это указывает на их оснащение маскировочными чехлами и принадлежностями – технически это оружие не изменилось.

В комплект каждой модели MG3 входят два, а модели MG3A1 три ствола. Из-за высокой тепловой нагрузки при быстрой стрельбе стволы после 150 выстрелов заменяются с помощью клапана для смены ствола справа от ствольной коробки.

Первоначально канал ствола MG3 имел нарезы и поля. На промежуточном этапе для гарантии долговечности минимум в 16 тыс. выстрелов стволы получали твердое коническое хромирование. Сегодня стволы хромируются многоугольным профилем, применение стволов с профилями нарез-поле больше не разрешено.

Ведение огня из MG3, установленного на лафете

Поступление на вооружение боеприпасов с твердым сердечником для поражения защищенных целей поставило производство стволов перед новыми вызовами. Такие боеприпасы оптимизированы для проникновения в цель, но вызывает очень сильную эрозию ствола. Как следствие процесс хромирования стволов пулемета MG3 новейшего производства подвергся очередной оптимизации.

Современный пулемет MG3 имеет принадлежности для стрельбы практическими и холостыми боеприпасами. Согласно публикациям, для использования в зарубежных миссиях бундесвера и в ходе боевого слаживания перед операциями имеется дополнительный набор принадлежностей, позволяющий адаптировать к MG3 оптику и модули лазерной подсветки. Они позволяют – хотя и очень ограниченно – отрабатывать боевые действия в ночных условиях.

MG3 предназначен только для ведения автоматического (непрерывного) огня. Конструкцией оружия возможность одиночной стрельбы не предусмотрена. Подача боеприпасов осуществляется при помощи “сплошной” или рассыпной пулеметной ленты DM60 или M13.

Выход "стреляных" звеньев при использовании рассыпной ленты для боепитания

Высокая скорострельность оружия влияет на боеприпасы. Хотя, прежний MG42 и был адаптирован к калибру НАТО 7,62 мм, однако, используемые бундесвером патроны частично отличаются от стандарта НАТО: дно патронных гильз более прочное, чем требуется, чтобы выдерживать необходимое усилие вытягивания патрона из ленты.

Еще одной особенностью современного пулемета MG3 является используемый скользящий затвор, с помощью которого оружие может ставиться на предохранитель только во взведенном состоянии. Причем, этот предохранитель отличается от других предохранителей используемого в бундесвере стрелкового оружия как эргономичностью, так и применяемой концепцией безопасности. Согласно концепции предохранение ручного стрелкового оружия должно гарантироваться при любых положениях затвора.

Перспективы использования модели MG3

Пулемет MG3 предполагалось постепенно вывести из эксплуатации и заменить на MG5 уже к 2014 г. Но благодаря его высокой скорострельности, надежности и неограниченной адаптивности к лафетам MG3 по-прежнему сохраняет свое постоянное место в войсках. В качестве дополнительного пулемета модель MG3 остается на вооружении семейства танков “Леопард 1” и “Леопард 2” , а также БМП “Мардер”, поскольку пространства боевых отделений этой бронетехники не позволяют монтировать MG5 без всеобъемлющего изменения крепления (лафета).

Возраст оружия в сочетании с интенсивным использованием оставляет четкий след на материале. Прежде всего, ствольная коробка MG3 часто показывает связанные с нагрузкой трещины, которые не подлежат дальнейшему ремонту. Попытки приобретения на мировом рынке сменных ствольных коробок, соответствующих стандартам качества бундесвер в конечном итоге потерпели неудачу.

По мнению ряда западных специалистов, вполне вероятно, что знание технологии штамповки листового металла этой детали, в последние десятилетия была потеряна. Её обновление, но только в новой спецификации возможно лишь для большой серии изделий. Последнее же стало бы экономически оправданным при инвестициях в соответствующие производственные мощности. Однако, в связи с широким распространением в поставках модели-преемника, модели MG5, такой сценарий развития событий исключается.

Пулемет MG3A0A1 на сошке

Для сохранения работоспособности существующего арсенала современных пулеметов MG3 до конца срока использования, потребовалось прибегнуть к нетрадиционному подходу. В частности, концерн Rheinmetall для покрытия оставшейся потребности получил заказ на фрезерованные ствольные коробки. Пулеметы MG3 с такими новыми ствольными коробками получили обозначение MG3 A0A1 или MG3 A1A1.

Как отмечают эксперты, ирония в том, что успех MG42 был обусловлен введением технологии штамповки листового металла. Теперь же сохранить в эксплуатации MG3 возможно, только отказавшись от этой технологии производства.

Современный пулемет MG3: тактико-технические характеристики

Современный пулемет MG3

принцип работа: отдача ствола с жестким роликовым запиранием, подвижным стволом

калибр: 7,62х51 мм НАТО

боепитание: пулеметная лента

длина с/без прикладом: 1225 мм/1075 мм

ширина: 130 мм

высота: 205 мм, 270 мм с накладным зенитным прицелом

длина ствола: 565 мм

вращение пули: равномерная правая нарезка

вес MG3: 10,2 кг, 11,5 кг с сошкой и переносным ремнем

вес MG3A1: 10,0 кг, 10,2 кг с шаровым кольцом и защитной крышкой

скорострельность: 1150+/- 150 выстрелов в минуту

начальная скорость пули: около 820 м/с

усилие на спусковом крючке: 60-80N

дальность стрельбы: до 600 м на сошке, до 1200 м на станке/лафете

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По материалам ресурса esut.de

Продолжение: Пулемет MG4