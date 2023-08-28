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Вестник Мордовии

"Адская молотилка" - ЗСУ-57-2 все еще остается в строю за рубежом

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Зенитная самоходка ЗСУ-57-2 -"Адская молотилка" продолжает оставаться на вооружении в нескольких странах мира.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), одна из таких боевых машин засветилась в Ливане на одной из расположенных в долине Бекаа баз шиитского движения "Хезболла".

Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям, ЗСУ находится в созданном здесь музее бронетанковой техники - так как рядом с ней видны разные колесные и гусеничные образцы. Например, поблизости стоит другая легенда - ЗСУ-23-4 "Шилка".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

"Адская молотилка", вероятно, ранее была сирийской, а затем после вывода воинского контингента ее оставили в этой стране. Судя по внешнему виду, она до сих пор находится в исправном состоянии, как и другие представленные экспонаты.

Известно, что данные самоходки активно применялись в годы многолетней гражданской войны, которая велась в стране. С их помощью, например, зачищали засевших на верхних этажах домов снайперов, поддерживали огнем действия танков и пехоты.

28-тонная ЗСУ, выполненная на основе танка Т-54, по сравнению с базовой машиной имеет по четыре опорных катка с каждого борта. Бронирование - противопульное.

Вооружена двумя 57-мм автоматическими пушками. Боекомплект - 300 выстрелов. Скорострельность - до 120 выстрелов в минуту на ствол. Максимальная дальность поражения - 12000 метров.

Двигатель - 520 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе могла достигать 50 км/ч. Запас хода - 420 км. Расчет - шесть человек. По некоторым данным, в Ливане могут находиться и другие машины подобного типа.

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Страны
Ливан
Россия
Продукция
Шилка
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