Подвиг танка «Алеша» — подробности боя, награждение, встреча с Путиным в Кремле

Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша» в Кремле

В четверг, 24 августа, президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша», который успешно отразил атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении. Днем ранее бойцы получили медали Героев России. О том, как один танк остановил восемь единиц вражеской техники, читайте в материале «Известий».

Подвиг танка «Алеша» — ход сражения, видео

Летом 2023 года в Сети появились кадры, снятые оператором беспилотника на запорожском направлении. На них видно, как к российским позициям подходит группа украинской бронетехники, а навстречу ей выезжает всего один танк, который с тыла прикрывает огонь артиллерии.

«Восемь единиц техники, а у нас там один «Алеша», — звучит на фоне голос оператора.

Как оказалось позже, на поле боя было два танка и шесть бронемашин. Однако, несмотря на численное превосходство, противник потерпел сокрушительное поражение, а имя Алеша вскоре стало нарицательным для героического русского танка.

Как рассказали в Минобороны, экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате был ранен водитель-механик, его эвакуировали и передали медикам. Чтобы восполнить нехватку бойцов, Баксиков сам занял место мехвода, а командование танком перешло к лейтенанту Александру Левакову.

После этого «Алеша» выдвинулся на помощь российскому мотострелковому полку, но по пути встретил противника. В результате боестолкновения были уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметил в интервью с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский, экипаж «Алеши» проявил настоящий профессионализм, ведь подбить даже один танк дорогого стоит. При этом танкисты рисковали не только столкнуться с превосходящей числом бронетехникой, но и попасть под удар беспилотника или FPV-дрона.

Подвиг танка «Алеша» — награждение

В начале августа членов экипажа «Алеша» за проявленный героизм представили к государственным наградам, а 5 августа министр обороны России Сергей Шойгу представил их к званию «Герой России».

Свои медали танкисты получили 23 августа на сцене концерта в Курске, посвященного 80-летию Курской битвы. Награды бойцам вручил лично президент России. Путин назвал действия бойцов подвигом, ведь они не только одержали победу в бою, но и спасли своих товарищей, танк которых оказался подбит.

Подвиг танка «Алеша» — встреча с Путиным в Кремле

На следующий день, 24 августа, глава государства встретился с танкистами-героями в Кремле. Он еще раз поздравил их с получением заслуженных госнаград. Выяснилось, что дедушка одного из военнослужащих участвовал в сражении на Курской дуге — рядом с местом, где экипажу «Алеши» вручали медали.

Военнослужащие также поделились с президентом подробностями о том, как прошел бой. Они рассказали, что должны были уйти на дозагрузку, когда вдруг получили приказ от командира 127-й дивизии о срочной зачистке местности в районе Новодаровки.

Военнослужащие уточнили, что они находятся в резерве командира 127-й дивизии, поэтому им поручали самые сложные боевые участки, и, кроме них, в Новодаровку никто из танкистов не ходил.

Путин также спросил у лейтенанта Баксикова, почему он сел на место раненого механика, хотя у него в подчинении находится девять танков. Командир ответил, что, даже если страшно, нужно лично показывать, что выполнение боевой работы необходимо. Президент отметил, что это поступок в лучших традициях российского офицера.