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Интерфакс-АВН

Польша в 2024г увеличит военные расходы на 15% - польский премьер

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Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Минск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Польша в следующем году увеличит бюджет на военные расходы более чем на 15%, это следует из данных, озвученных в четверг премьером страны Матеушем Моравецким по итогам заседания польского правительства, на котором был принят проект закона о бюджете на 2024 год.

"Несмотря на множество кризисов, нам удалось найти доходы на этот год. Если посмотреть на картину всего бюджета, я бы обратил внимание на три основных столпа. Первое - это широко понимаемая физическая безопасность - безопасность наших границ и финансирование нашей армии. Это более 158 миллиардов злотых ($38,1 млрд в эквиваленте, - "ИФ")", - сказал Моравецкий, которого цитирует канцелярия премьер-министра.

В 2023 году польским правительством было направлено на эти нужды 137,1 млрд злотых ($33,1 млрд), таким образом рост составит порядка 15,2%.

Польский премьер отметил, что с 2015 года, когда этот показатель составлял 37 млрд злотых, бюджет на военные расходы вырос на 327%.

Он также анонсировал повышение на 12,3% зарплат работников бюджетной сферы, госслужб и силовых структур.

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Страны
Польша
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