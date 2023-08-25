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ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести оборудование для истребителей F-16 – DSCA

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Истребитель F-16 ВВС Тайваня
Истребитель F-16 ВВС Тайваня.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 24 августа. Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню через Тайбэйское представительство по экономическим и культурным связям в США (TECRO) ИК систем поиска и сопровождения цели для истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 500 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 23 августа.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи инфракрасных систем поиска и сопровождения цели IRST (Infrared Search and Track); поддержки интеграции оборудования и проведения испытаний; поставки и поддержки программного обеспечения; поставки запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; поддержки ремонта и возвращения машин; предоставления технической документации; обучения личного состава и предоставления оборудования для обучения; инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчиков, других связанных элементов материального обеспечения и поддержки программы.

Отмечается, что продажа соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поддержит усилия заказчика по модернизации вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала. В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования улучшит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечит защиту своего воздушного пространства и повысит совместимость с ВС США. При этом заказчик не испытает затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана компания Lockheed Martin. Покупатель обычно запрашивает реализацию компенсационных программ, детали которых будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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