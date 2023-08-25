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Интерфакс-АВН

Учение ОДКБ "Боевое братство-2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября - белорусское Минобороны

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Миротворцы ОДКБ
Миротворцы ОДКБ.
Источник изображения: rg.ru

В учениях запланировано участие 2,5 тыс. военных и более 500 единиц техники

Минск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство-2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщило в четверг белорусское Минобороны.

"Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", - отметили в белорусском военном ведомстве.

"В общем замысле учения "Боевое братство-2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ: совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ; специальное учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2023"; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023"; специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" пройдет на территории Республики Беларусь впервые", - говорится в сообщении.

В ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

В свою очередь пресс-служба ОДКБ информирует, что в учениях запланировано участие 2,5 тыс. военных и более 500 единиц техники.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе штабных переговоров, в учениях примут участие национальные контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего для участия в учениях заявлено более 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении, которое приводит госагентство БелТА.

В открытии учений примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Основная цель проведения учений заключается в улучшении координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции. Кроме того, учения направлены на совершенствование практических навыков и умений командиров в управлении воинскими частями и подразделениями во время боевых и специальных операций", - отметили в пресс-службе.

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