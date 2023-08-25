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Интерфакс-АВН

Участники БРИКС пригласили в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ - президент ЮАР

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Страны БРИКС
Страны БРИКС.
Источник изображения: www.libreafrique.org

Они станут членами организации с 1 января 2024 года

Йоханнесбург. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Страны-участники БРИКС приняли решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Мы приняли решение предложить Аргентине, Египту, Эфиопии, Ирану, Саудовской Аравии и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса, выступая на саммите БРИКС.

Членство этих стран станет официальным с 1 января 2024 года, пояснил лидер ЮАР.

Он также отметил, что члены организации достигли согласия по основным принципам, стандартам, критериям и процедурам по дальнейшему расширению БРИКС. Грядущее вступление шести новых стран - первая фаза согласованного процесса расширения БРИКС, пояснил Рамафоса

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Страны
Аргентина
Египет
Иран
ОАЭ
Саудовская Аравия
Эфиопия
ЮАР
Проекты
БРИКС
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