Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности

"Навигатор" сообщил о начале поставок уникальных систем безопасности на Ми-171А3

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 будет испытана до конца 2023 года, но уже сейчас начинаются ее поставки на вертолеты Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор российской компании "Навигатор" Сергей Бабуров.

"К концу года наша система будет испытана полностью, но уже сейчас мы поставляем ее для серийных вертолетов", - сказал Бабуров.

По его словам, данное изделие (МСНВО-2010) в настоящий момент проходит испытания на вертолете Ми-171А3. Испытания проходят успешно.

"Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ", - добавил он.