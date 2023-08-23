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ТАСС

Минпромторг: спрос на гражданские беспилотники в РФ превысит 30 тыс. машин до конца года

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В России создали программируемый дрон с шестью моторами и инфракрасной камерой
В России создали программируемый дрон с шестью моторами и инфракрасной камерой.
Источник изображения: ixbt.com

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что сейчас гражданские дроны и их комплектующие в стране производят более 90 компаний

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спрос на гражданские беспилотники в РФ составит более 30 тыс. машин до конца года. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Армия" сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"По нашим оценкам, спрос внутреннего рынка БАС до конца текущего года составит более 30 тыс. изделий. Российские предприятия, как ожидается, произведут свыше 6 тыс. БАС различных типов - самолетов, вертолетов и мультироторов с разным весом и полезной нагрузкой. Имею в виду гражданские решения", - сказал Шпак.

При этом он уточнил, что сейчас гражданские БПЛА и их комплектующие в России производят более 90 компаний.

Что касается военных беспилотников, то Шпак отметил, что там уровень производства "намного выше".

"Нам уже сейчас нужно задумываться об обеспечении конверсии мощностей, задействованных для выпуска военных беспилотников", - добавил он.

В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что оценка спроса на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
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