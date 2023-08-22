Киев сумел организовать модернизацию танков Т-64БВ на предприятиях ОПК своих европейских союзников

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Украинская армия начала получать на вооружение модернизированные танки Т-64БВ в модификации 2022 года. Несмотря на то, что танковые заводы на Украине практически не работают, Киеву удалось наладить производство тяжелой бронетехники на предприятиях своих европейских союзников.

Новая модификация танка Т-64БВ, названная образцом 2022 года, появилась перед началом российской спецоперации. Новый танк, по своей сути, является дальнейшим развитием Т-64БВ образца 2017 и 2019 годов. От машины еще советского времени модернизированный Т-64БВ отличается установкой некоторых современных систем и устройств.

В частности, модернизированный танк получил новый прицел наводчика с тепловизионной матрицей, позволяющей вести огонь на дальности 6 км. Кроме того, часть танков получила и ночной прицел. Установлена современная аппаратура связи и спутниковой навигации. Механик-водитель получил цифровую панель.

Визуально модернизированный танк можно отличить от базовой модели по наличию противокумулятивных решеток, прикрывающих зону машинно-трансмиссионного отделения. Кроме того, внешние топливные баки получили дополнительную противоосколочную защиту, командирский пулемет прикрыла дополнительная бронепанель. Также танк лишился инфракрасного прожектора "Луна" на левой половине башни, это место закрыто динамической защитой.

Как отмечается, первые модернизированные Т-64БВ образца 2022 года появились на поле боя в начале этого года, несмотря на фактически уничтоженные бронетанковые заводы на Украине. Как пишет украинская пресса, Киеву удалось наладить модернизацию танков на предприятиях Польши и Чехии, куда поступает поврежденная в боях техника. Это польский бронетанковый завод Bumar-Galaxy в Гливице, выполняющий работы в рамках контракта с Укроборонпромом, а также ряд предприятий чешского ОПК, какие точно не называется.