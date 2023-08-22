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Военное обозрение

На форуме «Армия-2023» был представлен КРВД - комплект оперативного развёртывания временных дорог

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Источник изображения: topwar.ru

На форуме «Армия-2023» был представлен комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД. Этот механизированный комплект предназначен для пропуска колесной и гусеничной бронетехники в условиях труднопроходимых и заболоченных участков местности, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.

Представленный на форуме комплекс размещается на шасси автомобиля КамАЗ-63501 и при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна шириной 4,6 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Время, необходимое для укладки одного комплекта дорожного полотна, составляет 5 минут. Комплекс способен за 20 минут собрать установленное на препятствии дорожное полотно. КРВД способен обеспечить пропуск колесной техники с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничной бронетехники с нагрузкой до 60 тонн на ось.

Источник изображения: topwar.ru

При подходе к трудному участку местности при помощи электродвигателя барабан с алюминиевым дорожным полотном со специальным полимерным покрытием разматывается перпендикулярно платформе. Край полотна подкладывается под задние колеса машины, после чего КамАЗ с рулоном начинает движение задним ходом, разматывая под себя дорожное полотно, тем самым утрамбовывая его в грунт с помощью собственного веса.

После прохождения бронетехники КРВД так же оперативно при помощи все того же электродвигателя собирает расстеленное полотно для дальнейшего продвижения к следующей точке развертывания.

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