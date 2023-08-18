Войти
Интерфакс-АВН

РФ договорилась о строительстве заводов по производству автоматов Калашникова на территории других стран - "Рособоронэкспорт"

260
0
0
Автомат Калашникова АК-12
Автомат Калашникова АК-12.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кубинка (Московская обл.). 17 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил о достижении договорённостей о создании производств автоматов Калашникова на территории других стран.

"Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по итогам форума "Армия-2023", чьи слова привели в пресс-службе компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
30.05.2022
Локализация автоматов Калашникова в Индии идет по плану - глава концерна
16.02.2022
Чем сломать санкционную дубину
31.12.2021
Истребитель Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия
07.12.2021
Контракт об СП с Индией предполагает производство 600 тыс. автоматов Калашникова - концерн
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
02.04.2019
Рособоронэкспорт на выставке LAAD 2019 представит военную технику и уникальные предложения по инфраструктурным проектам
24.10.2018
Рособоронэкспорт пригласил на "Интерполитех-2018" более 80 иностранных делегаций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени