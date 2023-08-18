РФ договорилась о строительстве заводов по производству автоматов Калашникова на территории других стран - "Рособоронэкспорт"

Кубинка (Московская обл.). 17 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил о достижении договорённостей о создании производств автоматов Калашникова на территории других стран.

"Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по итогам форума "Армия-2023", чьи слова привели в пресс-службе компании.