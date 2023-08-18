На "Армии — 2023" наградили победителей конкурса IT-проектов

Победителей конкурса IT-проектов в интересах обороны наградили на "Армии —2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл), 17 авг - РИА Новости. Награждение по итогам конкурса "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности" прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Награды победителям вручил руководитель департамента информационных систем министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников. Призеры и лауреаты конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсная комиссия присудила подполковнику Андрею Тимакову из Московской военной артиллерийской академии первый приз в номинации "Лучший авторский проект". Второе место получил Дмитрий Огибин, представляющий Общевойсковую военную академию ВС РФ. Третье место занял полковник Олег Третьяков из Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко.

В текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 99 работ, что превысило показатели прошлого года. Экспертизу проектов провела межведомственная комиссия из 73 ведущих ученых и специалистов федеральных органов исполнительной власти, военного управления, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений и воинских частей.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".