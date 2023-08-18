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Интерфакс-АВН

КНДР готовится к пуску межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Северная Корея планирует провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в связи с саммитом Южной Кореи, США и Японии 18 августа, передает "Ренхап" со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Сан Бома.

"В Пхеньяне зафиксирована активность транспорта, необходимого для запуска МБР. Мы продолжаем получать свидетельства о подготовке к запуску МБР, такие как частую перевозку ракетного топлива с завода по его производству", - сказал депутат, сославшись на доклад Национального агентства разведки Южной Кореи.

Он отметил, что, как ожидается, КНДР проведет военные учения, в ходе которых запустит ракету, которую можно оснастить тактическим ядерным оружием.

Депутат добавил, что в конце августа - начале сентября, в преддверии 75-й годовщины образования КНДР, Северная Корея может провести запуск военного разведывательного спутника, если удастся устранить неполадки, выявленные при последнем запуске.

Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние встречи 12 раз, однако каждый раз речь шла о переговорах "на полях" международных конференций. Саммит в Кэмп-Дэвиде, который состоится 18 августа, прецедентов не имел.

В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

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КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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