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Вестник Мордовии

Модернизированную "Шишигу" - ГАЗ-66МБ представили на форуме "Армия-2023"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Прошедший глубокую модернизацию "Нижегородским авиационным обществом" , автомобиль ГАЗ-66МБ представлен на Международном военно-технического форуме "Армия-2023".

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), эта машина отличается от старой "Шишиги" новой, получившей бронирование кабиной, которая может быть одно - и двухрядной. В ней установлена система кондиционирования. Топливные баки получили защиту.

Старый двигатель заменен на новый, дизельный - ЯМЗ-534. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Машина может брать подъемы крутизной 31 градус. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Снаряженная масса - 5800 кг, а полная - 7800 кг. Вместимость - шесть человек (включая водителя). Длина - 5970 мм, ширина - 2330 мм. Высота по крыше кабины - 2550 мм, по тенту - 2765 мм.

В платформе грузоподъемностью 2500 кг может устанавливаться различное вооружение, например боевой модуль ЗУ-23М-1М, способный поражать цели на дальности до 2500 м. Имеющиеся прицельное оборудование обеспечивает высокую точность применения, в том числе в темное время суток. Расчет состоит из командира, оператора и двух заряжающих.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Возможна установка многоместного бронированного модуля, обеспечивающего перевозку личного состава в количестве десяти военнослужащих. На "Армии-2023" также демонстрировался санитарный защищенный вариант ГАЗ-66МБ2, способный транспортировать шесть раненых или трех тяжелораненых на носилках в сопровождении медика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
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