Минобороны Индии отказывается от Windows в пользу собственной ОС – СМИ

Индийское министерство обороны объявило о планах заменить Windows на более безопасную операционную систему (ОС) Maya на всех подключённых к Интернету компьютерах ведомства, сообщает в понедельник indianexpress.com.

Решение объясняется желанием военных повысить защищённость своих компьютерных систем на фоне роста количества нападений киберзлоумышленников и ущерба от их действий. Утверждается, что Maya, базирующаяся на ОС Ubuntu (клон Linux), в отличие от Windows содержит меньше уязвимостей.

К преимуществам Maya в статье отнесены схожий с Windows интерфейс и функционал. Кроме того, в Maya предусмотрен инструмент под названием Chakravyuh (чакравьюха – боевой порядок в виде лабиринта — ред.) – с его помощью создаётся виртуальный барьер между пользователем и Интернетом, что должно закрыть доступ хакерам к конфиденциальной информации.

Maya использует свободное программное обеспечение. В разработке системы были задействованы «различные правительственные агентства», включая ведомство, отвечающее за исследования и развития в области обороны (Defence Research and Development Organisation, DRDO), Центр развития передовых вычислений (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC) и Национальный центр информатики (National Informatics Centre, NIC).

Напомним, в 2022 финансовом году впервые 25% оборонного бюджета Индии было выделено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее подобный проект – Red Flag – реализовало Минобороны КНР. Эта ОС, насколько можно судить со стороны, сыграла ту же примерно роль, что и ракета Р-1 в СССР, во многом копировавшая немецкую Фау-2. Практического значения Р-1 почти что не имела, но её разработка и производство позволили создать предприятия и конструкторские бюро для космической отрасли. Месяц назад объявлено о выходе на китайский рынок новой ОС, созданной на базе Red Flag.