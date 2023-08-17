"Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли - "Роскосмос"

Макет планируемой автоматической межпланетной станции «Луна-25» в музее при Институте космических исследований РАН.

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".

"Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду.

Там отметили, что вывод на орбиту был обеспечен двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

"Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе - двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая, проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.