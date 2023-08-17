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ТАСС

Минобороны РФ и НПП "Рубин" заключили контракт на поставку полевых подвижных комплексов

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Речь идет о комплексах П-234ПМБ

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны России и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов П-234ПМБ.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ", - объявлено на церемонии.

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПП "Рубин" Андрей Тарасов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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