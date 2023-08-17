Польша лидирует на европейском рынке боеприпасов - глава оборонного концерна

Минск. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Польша стала лидером на европейском рынке боеприпасов, утверждает президент государственного оборонного концерна Польши PGZ Себастьян Хвалек агенству PAP.

"Я убежден, что у нас не просто есть такой шанс, но мы уже являемся (лидером европейского рынка боеприпасов, - "ИФ")", - заявил глава PGZ, отвечая на вопрос агентства.

Он уточнил, что "это подтверждается мартовским визитом в Польшу комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, посещавшего страны ЕС - производителей боеприпасов". Хвалек отметил, что, в частности, еврокомиссар посетил польский завод Zaklady Metalowe Dezamet S.A. "в связи с решением Евросоюза профинансировать поставку на Украину одного миллиона патронов калибра 155 мм".

"Именно тогда комиссар подчеркнул, что Польша обладает одной из наибольших производственных мощностей и играет ключевую роль в поставках боеприпасов по закупкам ЕС", - отметил глава концерна.

Хвалек сказал, что "динамическое развитие польской оборонной промышленности, особенно в последние 3-4 года связано с интенсивным развитием польской армии, изменением геополитического положения в нашем регионе и повышенного интереса мировых клиентов к продуктам, предлагаемым PGZ".