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Интерфакс-АВН

Потребности в импорте в РФ боеприпасов по линии "Рособоронэкспорта" не возникало - глава компании

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Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на окраине Попасной
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на окраине Попасной.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" не ведет работу по импорту в РФ боеприпасов, в этом нет потребности, заявил глава компании Александр Михеев.

"Потребности в импорте данной продукции по линии "Рособоронэкспорта" не возникало", - заявил Михеев "Интерфаксу" на форуме "Армия-2023".

"Стоит обратиться к заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова об увеличении производства боеприпасов предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса в разы, а по некоторым видам - на несколько порядков", - отметил он, комментируя публикации западных СМИ о дефиците боеприпасов в РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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