Потребности в импорте в РФ боеприпасов по линии "Рособоронэкспорта" не возникало - глава компании

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" не ведет работу по импорту в РФ боеприпасов, в этом нет потребности, заявил глава компании Александр Михеев.

"Потребности в импорте данной продукции по линии "Рособоронэкспорта" не возникало", - заявил Михеев "Интерфаксу" на форуме "Армия-2023".

"Стоит обратиться к заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова об увеличении производства боеприпасов предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса в разы, а по некоторым видам - на несколько порядков", - отметил он, комментируя публикации западных СМИ о дефиците боеприпасов в РФ.