Войти
Интерфакс-АВН

Комплекс "Панцирь" вооружили гиперзвуковыми ракетами - Ростех

657
0
+1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил гиперзвуковое оружие, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" ("Ростех").

"Что касается гиперзвуковых ракет, то они являются штатными боевыми средствами комплекса "Панцирь", наряду с обычными, не гиперзвуковыми ракетами", - говорится в сообщении пресс-службы "Высокоточных комплексов".

В связи с военно-техническим форумом "Армия-2023" в холдинге заявили о завершающем этапе испытаний новой модификации комплекса "Панцирь-С" - "Панцирь-СМ-СВ".

В декабре 2021 года начальник войсковой ПВО Вооружённых сил РФ Александр Леонов сообщал, что модификация "Панцирь-СМ-СВ" предназначена для сухопутных и воздушно-десантных войск. "Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения", - заявлял Леонов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.06.2021
«Уран-9», «Штурм» и другие интеллектуалы
02.02.2021
Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021
04.01.2021
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
21.12.2016
Совет главных левшей
11.04.2016
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:22
  • 54299
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23