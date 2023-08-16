Несмотря на помощь Запада, армии Украины не удаётся добиться результатов, её военный потенциал почти исчерпан - Шойгу

Кубинка (Московская область). 15 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что потенциал украинской армии почти исчерпан, ей не удается добиться результатов, несмотря на помощь от Запада.

"Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому - разрекламированное стратегическое контрнаступление. (...) Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", - заявил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, под лозунгом поддержки Киева США расчищают военные арсеналы партнеров в других странах, чтобы продать им новую продукцию американской "оборонки".