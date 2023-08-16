Глава "Швабе" Вадим Калюгин: стремимся сделать наши БПЛА более устойчивыми к РЭБ - Интервью ТАСС

Лидер отечественной оптической отрасли — холдинг "Швабе" (входит в Ростех) — впервые представляет на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" прибор всесуточной разведки, прицельные комплексы для бронетехники и новую машину скорой помощи. Как предприятия холдинга будут совершенствовать дроны для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, как создаются бронированные скорые для полевых условий и какие есть перспективы у лазерных тренировочных комплексов для стрелков — обо всем этом в интервью ТАСС на полях форума рассказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин.

— Вадим Станиславович, какие разработки холдинг представляет на форуме?

— Мы привезем на форум более 70 экспонатов — это уже известные на рынке решения, а также новинки. Например, будет представлен оптико-электронный комплекс охраны протяженных границ от Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) "Астрон". Он умеет обнаруживать, распознавать и идентифицировать различные объекты — автомобили, беспилотники, людей и другие цели, причем в любое время суток.

Еще один экспонат — измеритель мощности дозы, который предназначен для защиты от радиационных угроз. Он создан в коллаборации Красногорского завода им. С.А. Зверева и компании "Политехформ-М". Прибор подходит для измерения рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц.

— В портфеле "Швабе" много разработок в области обеспечения безопасности. Что представлено на форуме?

— В этом году представим панорамный прибор наблюдения командира и прицел-дальномер для бронетанковой техники, разработанные Вологодским оптико-механическим заводом. Сюда же можно отнести изделия от Красногорского завода им. С.А. Зверева: прицел командира панорамный, предназначенный в том числе для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных объектов, а также тепловизионный канал для обзора местности, обнаружения и распознавания целей на земле, на воде и в воздухе.

Покажем и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, который разработан в ОКБ "Астрон" для разведки и целеуказания, а также макет тепловизионного прицела для противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э", созданный специалистами НПО "Государственный институт прикладной оптики".

По традиции будет представлена и линейка гражданских прицелов. Сюда будут включены лучшие оптические, призматические и коллиматорные модели.

— Помимо прицелов, что еще включает гражданская экспозиция холдинга?

— В этом году делаем акцент в том числе на медицинских разработках. К примеру, привезем единственный многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова. Аппарат поддерживает все известные анестетики, включая ксенон, использование которого не дает побочных эффектов.

Впервые покажем новую машину скорой помощи. Ее разместят на уличной экспозиции.

Использовать машину можно в двух вариантах — как скорую класса В/С или эвакуационный транспорт.

— Раз коснулись темы машин для скорой помощи, расскажите о преимуществах бронированного автомобиля. Развивает ли холдинг данное направление? Возможно, в линейке появились новые модели?

— Сегодня в линейке спецтранспорта "Швабе" есть модели, адаптированные под задачи врачей, которые работают в особых условиях. Например, "Швабе" 4x4 KUB — он подходит для езды по бездорожью и предназначен для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим. У этой машины бронированный кузов и внутренние элементы: щит мотора, топливный бак и аккумулятор. Причем используется баллистическая сталь Бр3. Внутреннее пространство автомобиля изолировано от кабины водителя и оснащено мебелью из полимерных материалов, которые выдерживают ударные нагрузки до 10g.

Помимо машин для оказания скорой медицинской помощи, работаем над созданием защищенных бортовых автомобилей, которые могут быть интересны и полезны силовым ведомствам.

— Ранее сообщалось, что специалисты конструкторского бюро "Астрон" планируют модернизировать беспилотник БПЛА-400Т, увеличив дальность полета. На каком этапе сегодня находятся работы по модернизации?

— В настоящее время дрон запущен в серийное производство, а также параллельно модернизируется. Помимо работы по увеличению радиуса действия устройства, разработчики стремятся сделать его более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

— Какие новые прицелы сейчас разрабатывает "Швабе"? Что-то из этого увидят участники форума?

— В состав "Швабе" входят несколько крупных российских производителей прицельной оптики, поэтому их линейка действительно широкая: оптические, коллиматорные, призматические и тепловизионные модели. Разработчики постоянно работают над их модернизацией, а также выпускают новинки.

На "Армии" покажем популярные модели, которые не так давно вышли на рынок, — призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3 Новосибирского приборостроительного завода. Их модульная конструкция позволяет стрелку самостоятельно менять посадочное место и устанавливать прицелы на разные виды оружия.

На стенде можно будет ознакомиться и с другими новосибирскими прицелами переменной кратности — ПО104 и ПО156, которые имеют широкий угол обзора и обеспечивают стрельбу на малых и средних дистанциях. Также здесь будут ПО 3-12х50 и ПО 3-10х40, разработанные на нашем заводе в Красногорске для высокоточной стрельбы в первой фокальной плоскости, и другие модели, которые зарекомендовали себя в кругах охотников и спортсменов.

— Сообщалось о разработке "Швабе" лазерного симулятора для спортивной стрельбы. Когда планируется передать первую партию изделий? Проявляют ли военные заинтересованность в создании подобного комплекса для подготовки стрелков? Какие-либо другие силовые ведомства?

— Лазерный симулятор для отработки навыков прицельной стрельбы — новый вид гражданской продукции холдинга. Его в рамках программы импортозамещения создали специалисты Вологодского оптико-механического завода по заказу Федерации современного пятиборья России (ФСПР). Именно ФСПР в ближайшее время будет передана первая партия в размере 100 единиц. Изделия в течение нескольких месяцев проходили тестирование у федерации и, надо сказать, получили хорошие отзывы от руководства, тренерского состава, спортсменов.

В дальнейшем мы планируем выпускать симуляторы для спортивных школ, тиров и образовательных центров, где проводится стрелковая подготовка. Плановый объем производства — 1 000 единиц в год, с возможностью расширения в зависимости от спроса.