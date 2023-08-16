РФ продолжает поставки Мьянме истребителей Су-30СМЭ, два самолета переданы в 2022 году - глава ФСВТС

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.

Кубинка (Московская область). 15 августа. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает поставку истребителей Су-30СМЭ в Мьянму, сроки передачи комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С1" пока уточняются, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"По истребителям Су-30СМЭ - два самолета уже поставлены в 2022 году, а остальные, предусмотренные контрактом, будут поставлены в согласованные сроки", - заявил Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

По его словам, также в настоящее время продолжается реализация контракта с Мьянмой на поставку учебно-боевых самолетов Як-130, вооружения и боеприпасов к ним.

"Сроки поставки Мьянме комплексов "Панцирь-С1" уточняются", - сказал Шугаев.

Он отметил, что Мьянма является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии, РФ готова обеспечить техникой и оружием все виды вооруженных сил Мьянмы.

В январе 2021 года был подписан контракт о поставке Мьянме двух комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С1", сообщал Шугаев.