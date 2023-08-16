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ТАСС

Роберт Кеннеди - младший: лаборатории США на Украине создавали в рамках программ биооружия

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Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского НИИ инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского НИИ инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

По словам претендента на пост президента Соединенных Штатов, Пентагон не стал полноценно развивать программу биологического оружия из-за опасений нарушить Женевскую конвенцию

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. США создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия. Об этом заявил претендент на пост президента Соединенных Штатов демократ Роберт Кеннеди - младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Запись беседы размещена в аккаунте Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие, - сказал он. - Это биологическое оружие использует новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которые не существовали поколение назад".

"Когда мы возобновили работу биологических лабораторий в 2001 году, Пентагон вложил в них много денег, - продолжил Кеннеди. - Но они переживали, потому что нарушение Женевской конвенции - это тяжелое преступление, поэтому они не стали полноценно развивать программу биологического оружия, а передали контроль над этим в подразделение министерства здравоохранения. Если ты применяешь биологическое оружие, то и твоя сторона от него страдает, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины".

В середине апреля парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад о расследовании работы биолабораторий США на Украине. Согласно этому документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биологического оружия.

Комиссия в своем докладе также указала, что в работе всех подконтрольных США лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. При этом их деятельность носит закрытый характер, а государственные органы стран, где такие лаборатории расположены, допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера. 

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Россия
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