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Военное обозрение

«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об усилении акцента на производстве новейших боевых самолетов Су-57. Вслед за этим отставной генерал авиации Владимир Попов сообщил, что к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57. По его словам, эти машины должны обеспечить два полка и, следовательно, всего четыре эскадрильи.

На эти заявления обратили внимание в польской прессе, дав свою оценку по развертыванию выпуска новейших истребителей в России.

То есть? в ближайшие 17 месяцев будет построено 60 самолетов [Су-57]. Это было бы значительным ускорением производства, даже с точки зрения планов, согласно которым Россия должна была получить 76 машин к 2028 году. Даже если бы такое ускорение было возможно, это, вероятно, означало бы остановку выпуска всех других истребителей

- отмечается в издании Defence24.

Как указывает автор, при этом еще не завершена доводка Су-57 до продвинутой версии с новым двигателем, то есть 60 новых машин будут поставлены ВКС в базовой комплектации. В связи с этим он задается вопросом, почему не логичнее было построить больше машин поколения 4+.

Россия принимает во внимание затяжной характер войны и то, что на вооружении ВСУ, наконец, появятся F-16 и, возможно, другие самолеты поколения 4/4+ (F/A-18C/D, Mirage 2000, Gripen)

- пишет автор.

С его слов, в этих условиях нерационально оснащать свою авиацию машинами поколения 4+, которые будут равны по своим боевым возможностям своим западным аналогам.

В них [самолеты поколения 4/4+] нет смысла инвестировать. Су-57 – это вложения в будущее

- делается вывод в польской прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Mirage-2000
ПАК ФА
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2 комментария
№1
15.08.2023 15:24
Отставной генерал - надёжный источник?
0
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№2
15.08.2023 21:56
Даже Су-57 уже морально устарел, но его закупать нужно было ещё вчера. Хоть ЭПР большой, но в 2 раза меньше Су-35 и хоть какой-то модернизационный потенциал есть.
Надежда только что Су-75 получится лучше
0
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