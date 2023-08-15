«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об усилении акцента на производстве новейших боевых самолетов Су-57. Вслед за этим отставной генерал авиации Владимир Попов сообщил, что к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57. По его словам, эти машины должны обеспечить два полка и, следовательно, всего четыре эскадрильи.
На эти заявления обратили внимание в польской прессе, дав свою оценку по развертыванию выпуска новейших истребителей в России.
- отмечается в издании Defence24.
Как указывает автор, при этом еще не завершена доводка Су-57 до продвинутой версии с новым двигателем, то есть 60 новых машин будут поставлены ВКС в базовой комплектации. В связи с этим он задается вопросом, почему не логичнее было построить больше машин поколения 4+.
- пишет автор.
С его слов, в этих условиях нерационально оснащать свою авиацию машинами поколения 4+, которые будут равны по своим боевым возможностям своим западным аналогам.
- делается вывод в польской прессе.