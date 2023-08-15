Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2023"

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" принимает участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который проходит в подмосковной Кубинке на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Концерн выступает в качестве генерального партнера форума и представляет на нем натурные образцы, макеты, модели вооружений и военной техники, а также продукции гражданского назначения, сообщает пресс-служба Концерна.

Павильон АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" (с) bmpd

На форуме "Армия-2023" свою продукцию представляют 24 предприятия холдинга. Экспозиция Концерна ВКО "Алмаз - Антей" размещена в трех локациях:

- на открытой площадке перед выставочным павильоном "В" (натурные образцы военной техники);

- в демонстрационном центре холдинга в секторе предприятий оборонно-примышленного комплекса России (натурные образцы и модели военной и гражданской техники);

- в выставочном павильоне "С" (натурные образцы и модели гражданской продукции).

Перед павильоном "В" Концерн демонстрирует натурные образцы средств ПВО большой и средней дальности. Зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" представлена пусковой установкой 9А83М-2Е и пуско-заряжающей установкой 9А84М-1Е. ЗРС "Антей-4000" предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех, оперативно-тактических, тактических, аэробаллистических, крылатых ракет, а также баллистических ракет средней дальности. Данная ЗРС позволяет обеспечить надежную противовоздушную оборону административных, промышленных и военных объектов, группировок войск.

(с) bmpd

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг" можно увидеть в составе самоходной огневой установки 9А317МЭ, станции обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении, пусковой установки 9А316МЭ и тренажера пункта боевого управления (ПБУ). "Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей. При этом он может эффективно выполнять задачи в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия.

Станция обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении (с) bmpd

Здесь же можно ознакомиться с пусковой установкой 51П6Е2 перспективного ЗРК нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан". По количеству боевых элементов "Абакан" является самым компактным средством НПРО, а все процессы его боевой работы автоматизированы. Комплекс не имеет аналогов и предназначен для поражения современных и перспективных тактических, оперативно-тактических, нестратегических баллистических ракет. Благодаря оптимальным техническим решениям "Абакан" способен существенно усилить группировку ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны или работать автономно.

(с) bmpd

Впервые на форуме Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представляет натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенный для тренировки и подготовки боевых расчетов ЗРС средней дальности С-350Е "Витязь". УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчета, полностью идентичные штатным рабочим местам в ПБУ, а также место преподавателя-инструктора. Информационная модель рабочих мест, имитация воздушной и помеховой обстановки, имитация работы средств ЗРС, придаваемых и взаимодействующих с ЗРС средств, все алгоритмы действий боевого расчета полностью соответствуют возможностям реальной боевой техники. Также в УТК реализована возможность интерактивного обучения. Использование комплекса в качестве учебно-тренировочного средства позволяет существенно экономить ресурс основных средств ЗРС, совершенствовать теоретическую и практическую подготовку расчетов к решению боевых задач.

ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для объектовой обороны (с дальностью поражения до 120 км) и способна одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения, в том числе перспективных, с любых направлений во всем диапазоне высот их полета. В состав ЗРС С-350Е входят ПБУ, до двух многофункциональных радиолокаторов, до 8 пусковых или пуско-заряжающих установок, на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет 9М96Е2. Боевой работой С-350Е "Витязь" управляет расчет из трех человек. Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие необходимости нахождения боевых расчетов в радиолокаторах во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается за счет разнесения средств, входящих в состав ЗРС С-350Е, на местности на достаточно большое расстояние, а также маневрированием и быстрым перемещением на новые позиции. "Витязь" имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов, взаимодействуя при этом с информационными и боевыми средствами других систем.

(с) bmpd

На площадке демонстрационного центра Концерна можно посмотреть натурные образцы подвижного разведывательного пункта ПРП-5 (предназначен для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях), радиолокационной станции (РЛС) наземной разведки "Фара-ВР", РЛС "Аистенок" и 1Л277. Здесь же расположена боевая машина ЗРК "Тор-Э2", автономный тренажер командира и оператора 9Ф678Э для тренировки расчетов ЗРК "Тор-Э2", универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант".

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(с) bmpd

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(с) bmpd

(с) bmpd

В павильоне демонстрационного центра холдинга можно ознакомиться практически со всем спектром основной продукции Концерна в виде макетов и моделей, включая автоматизированные системы управления, огневые средства ПВО большой, средней и малой дальности (в том числе для ВМФ), РЛС контроля воздушного пространства и наземной разведки, оборудование для геолокации и радиометеорологии, средства ремонта и варианты модернизации своей продукции, учебно-тренировочные средства и др.

(с) bmpd

(с) bmpd

(с) bmpd

Также на площадке форума представлена гражданская продукция Концерна: перспективное габаритное грузовое шасси БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6х6 (серийные модели таких автомобилей предназначены для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье); электрический погрузчик ЭП2020-08-2,8; электрическая тележка ЭТ2064; электрический транспортировщик паллет ТП 2000; ричтрак РТ1700 с грузоподъемником 5,5м; электрический штабелер ЭШ1600.

Перспективное габаритное грузовое шасси БАЗ-S36A11 (с) bmpd

Экспозиция Концерна в павильоне "С", посвященная продукции гражданского назначения, ознакомит гостей и участников выставки с разработками холдинга, предназначенными для охраны критических объектов, организации воздушного движения и аэронавигации, оборудованием для промышленных климатических систем, аддитивного и современного литейного производств, контрольно-измерительным оборудованием и печатными платами. В частности, в павильоне "С" можно увидеть натурные образцы пультов диспетчеров планирования и использования воздушного пространства, а также управления воздушным движением, беспилотного летательного аппарата "Добрыня", аддитивной установки "Ларец", РЛС охраны объектов "Сова" и др.

В преддверии форума генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков отметил, что в современном мире, как показывает практика, системы противовоздушной и противоракетной обороны приобретают все большую значимость. "Россия занимает передовые позиции в мире по разработке и производству высокоэффективных средств борьбы с различными типами воздушных целей, и на форуме "Армия" мы традиционно предоставляем возможность широкой публике ознакомиться с достижениями Концерна в этой области", - сообщил он.

Глава холдинга констатировал, что в сегодняшних непростых условиях Концерн реализует все поставленные руководством страны задачи, - как в интересах Министерства обороны Российской Федерации, так и в области гражданской промышленности. "Алмаз - Антей" четко и строго в установленные сроки выполняет все обязательства и перед иностранными заказчиками, укрепляет имидж продукции российского ОПК на международном рынке. Это касается и послепродажного обслуживания техники, ее ремонта и модернизации, а также обучения зарубежных специалистов", - подчеркнул генеральный директор Концерна.