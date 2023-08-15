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Интерфакс-АВН

Спрос на российское оружие не снижается, портфель экспортных заказов по-прежнему $50-55 млрд - глава ФСВТС РФ

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глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев
глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Кубинка (Московская область). 14 августа. ИНТЕРФАКС - Россия сохраняет портфель экспортных оружейных заказов на уровне $50-55 млрд, спрос на военную технику не снижается, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Портфель заказов России последние несколько лет держится на стабильно высоком уровне и составляет 50-55 млрд долларов США. Небольшие колебания его объема обоснованы динамикой работы с нашими партнерами - подписанными и исполненными контрактами", - заявил Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

По его словам, несмотря на попытки давления на партнеров РФ, спрос на российскую военную продукцию не снижается.

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Страны
Россия
США
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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