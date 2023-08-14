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ТАСС

Во Франции заявили, что выполнили поставленную на 2023 год цель по обучению военных ВСУ

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

При этом, по словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, Париж продолжит тренировать украинских военнослужащих

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных. Об этом в интервью газете Var-Matin заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

"Мы продолжаем обучать украинских солдат. Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - сказал глава военного ведомства.

Он также добавил, что Париж продолжает поддержку Киева, предоставляя военную технику и "каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм".

Франция передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные комплексы Crotale. Париж также поставил Киеву бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T (французское название - Mamba).

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности SCALP. Лекорню позднее сообщил, что часть ракет уже поставлена, а другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество. По данным агентства Reuters, речь идет о 50 ракетах SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта на Украине. 

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Франция
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SCALP
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