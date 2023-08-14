Al Jazeera заявил об отсутствии договоренности внутри ЭКОВАС по вторжению в Нигер

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не может прийти к согласию относительно военного вторжения в Нигер. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, некоторые участники парламента ЭКОВАС считают недопустимым военное вторжение для стабилизации обстановки. Они намерены решить вопрос мирно и использовать исключительно дипломатические методы.

Кроме того, часть депутатов высказывается против санкций, введенных ЭКОВАС.

«Санкции бьют по гражданам, а не по лидерам переворота», — цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Другая часть парламента готова воспользоваться силой ради восстановления в Нигере законной власти и выступает за сохранение введенных санкций.

Ранее, 12 августа, стало известно, что Евросоюз готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по «восстановлению демократии» в республике.

До этого, 10 августа, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ЭКОВАС согласились как можно скорее начать операцию в Нигере. Он также заявил о своей решимости вернуть свергнутому президенту Мохамеду Базуму его полномочия. Тогда же мятежники пообещали убить смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Днем ранее, 9 августа, в ЕС начали работу по санкциям в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Список включит пункт о «подрыве демократии».

Ранее, 30 июня, ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.