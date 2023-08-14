Глава МО Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией

Польша создает военную оперативную группировку на границе с Белоруссией, заявил 12 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Белоруссией. Целью группировки является обучение войска польского в Подляском воеводстве близ границы, а также создание резерва на случай ухудшения ситуации», — приводит его слова агентство PAP.
Блащак убежден, что польская граница находится под угрозой.
«Мы наблюдаем продолжающееся давление на польской границе, нелегальные попытки мигрантов преодолеть границу, которые поощряет белорусский режим», — сказал он.
По словам министра, всё это направлено против Польши, чтобы по итогу дестабилизировать страну.
Министр отметил, что на данный момент проводится операция «Гриф», направленная на закрытие границы с Белоруссией.
«Но я также принял решение создать военную оперативную группировку в рамках операции под кодовым названием Rengaw», — уточнил он, добавив, что характер группировки носит учебно-оборонительный характер.
8 августа сообщалось, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. Сейчас там находится около 2 тыс. польских военнослужащих.
1 августа министерство обороны Польши сообщило об увеличении количества войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. В МИД Белоруссии указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там отметили, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.
В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.