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Известия.ru

Глава МО Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

Польша создает военную оперативную группировку на границе с Белоруссией, заявил 12 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Белоруссией. Целью группировки является обучение войска польского в Подляском воеводстве близ границы, а также создание резерва на случай ухудшения ситуации», — приводит его слова агентство PAP.

Блащак убежден, что польская граница находится под угрозой.

«Мы наблюдаем продолжающееся давление на польской границе, нелегальные попытки мигрантов преодолеть границу, которые поощряет белорусский режим», — сказал он.

По словам министра, всё это направлено против Польши, чтобы по итогу дестабилизировать страну.

Министр отметил, что на данный момент проводится операция «Гриф», направленная на закрытие границы с Белоруссией.

«Но я также принял решение создать военную оперативную группировку в рамках операции под кодовым названием Rengaw», — уточнил он, добавив, что характер группировки носит учебно-оборонительный характер.

8 августа сообщалось, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. Сейчас там находится около 2 тыс. польских военнослужащих.

1 августа министерство обороны Польши сообщило об увеличении количества войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. В МИД Белоруссии указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там отметили, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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Страны
Белоруссия
Польша
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