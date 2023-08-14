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ТАСС

В Бундесвере считают, что проблемы с контрнаступлением ВСУ связаны с тактикой малых групп

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Как отмечает газета Bild am Sonntag, продолжающиеся нерешительные поставки западного оружия Киеву, вероятно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха ВСУ

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Тактика ведения боевых действий малыми группами, в частности, приводит к тому, что ВСУ в ходе контрнаступления не могут в полной мере реализовать полную ударную мощь боевых бригад, которые прошли подготовку в Германии. Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Бундесвера (ВС ФРГ).

"Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно", - говорится в документе. Таким образом, как указывается в тексте, у ВСУ отсутствует возможность перехвата инициативы, благодаря чему можно было бы добиться в том числе огневого превосходства. Кроме того, как отмечает газета, продолжающиеся нерешительные поставки западного оружия Киеву, вероятно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха ВСУ.

Военный эксперт Нико Ланге тоже не верит в скорую победу Украины. "Лучшее, что мы можем сделать, - это настроиться на длительную и систематическую поддержку Киева", - считает он. Украина и ее партнеры, по мнению Ланге, были "слишком оптимистичны". "Прорывы через огромные минные поля и превосходство России в воздухе очень усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно", - констатировал эксперт.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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