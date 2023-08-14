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РИА Новости

Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Ростех" показал картинки российской техники в виде механизированных монстров

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде фантастических механизированных монстров.

Так, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил образ мощного механического носорога. Танк Т-90 стал огромным медведем-трансформером, дрон-камикадзе "Ланцет" — опасным роботом-осой, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" — железным Змеем Горынычем с пышущими жаром пусковыми установками вместо трех голов.



Ударный вертолет Ка-52, известный под неофициальным прозвищем "Аллигатор", (продолжающем традицию "Крокодила" Ми-24), стал летающим ящером-трансформером с ракетами "Вихрь" в оскаленной пасти.

В "Ростехе" отметили, что у всех этих вооружений есть "неповторимый, но неизменно грозный характер", и предложили пользователям выбрать наиболее понравившиеся им образы российской военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Ми-24
ПАК ФА
Т-90 "Владимир"
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