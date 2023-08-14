Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"

"Ростех" показал картинки российской техники в виде механизированных монстров

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде фантастических механизированных монстров.

Так, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил образ мощного механического носорога. Танк Т-90 стал огромным медведем-трансформером, дрон-камикадзе "Ланцет" — опасным роботом-осой, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" — железным Змеем Горынычем с пышущими жаром пусковыми установками вместо трех голов.

Ударный вертолет Ка-52, известный под неофициальным прозвищем "Аллигатор", (продолжающем традицию "Крокодила" Ми-24), стал летающим ящером-трансформером с ракетами "Вихрь" в оскаленной пасти.

В "Ростехе" отметили, что у всех этих вооружений есть "неповторимый, но неизменно грозный характер", и предложили пользователям выбрать наиболее понравившиеся им образы российской военной техники.